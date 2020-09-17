Türkiye’de ilk kez Düzce’de hayata geçirildi Pandemi iş yeri gözlemcileri çalışmalara başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de ilk kez Düzce’de hayata geçirildi Pandemi iş yeri gözlemcileri çalışmalara başladı

İHA

Pandemi iş yeri gözlemcileri Türkiye'de ilk kez Düzce'de hayata geçirildi. Düzce Valiliği tarafından oluşturulan ekip, sertifikalarını alarak göreve başladılar.

Türkiye’de ilk kez Düzce’de hayata geçirildi Pandemi iş yeri gözlemcileri çalışmalara başladı

Pandemi iş yeri gözlemcileri Türkiye’de ilk kez Düzce’de hayata geçirildi. Düzce Valiliği tarafından oluşturulan ekip, sertifikalarını alarak göreve başladılar.
Düzce Valiliği tarafından iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yeri gözlemcileri kuruldu. Bir hafta eğitime tutulan bu ekibe, iş yerlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiği ve pandemi süreci hakkında bilgi verildi. Pandemi sürecinde vatandaşların iş yerlerinde, kafe ve lokanta gibi yerlerde sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi ve her hangi bir aksilik olması durumunda olaya hemen müdahale edilesi için kurulan bu ekip Düzce Valiliği önünde sertifikalarını alarak göreve başladı.
Düzce Valisi Cevdet Atay iş yeri pandemi ekibine başarılar dileyerek “Hepimizin üzerine düşen görev, salgınla hep beraber mücadele edeceğiz. Sağ olsun herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor, sizlerde iş yerlerinde pandemi iş yeri gözlemcileri olarak bulunacaksınız. Burada önemli olan bizim hem bakanlığımızın hem de devletimizin diğer kurumlarının vermiş olduğu genelgelerin, emirlerin orada yerine getirirken bizlere yardımcı olmanız. Sizler denetim ekiplerimizle beraber ortaklaşa çalışacaksınız. Bizler sizi muhatap kabul edeceğiz, iş yerlerinde hem bizim denetim ekiplerimize, hem de oradaki müşterilere, hem de kendi iş yerlerinize garantörlük yapacaksınız. İş yerlerinizde virüsün yayılmaması için müşterilerin çok fazla iç içe oturmaması, sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edeceksiniz. İnsanların başkasının sağlığına zarar vermemesi için çalışacaksınız” dedi.
Vali Atay gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, “Pandemi iş yeri gözlemcileri biliyorsunuz biraz önce sertifikalarını aldılar, oradaki amacımız iş yerlerini biz denetliyoruz fakat denetleme yapamadığımız zamanlarda, iş yerlerinde koordinasyon ekibinde biri varmış gibi oralarda irtibata geçe bileceğimiz ve her an onlarla beraber olalım oralarda ne olup bitiyor ve bunlardan haberimiz olsun istedik. Ve bu sürece zarar verecek adımların atılmasını kurduğumuz bu ekip engelleyecek, aksi bir durumda ise bizlere haber verecekler, denetleme ekiplerimizde olaya hemen müdahale edecekler, kurduğumuz bu ekip İnşallah Düzce’mize faydalı olurlar” İfadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Atay Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya katıldı
YEREL HABERLER Vali Atay Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıya ...
DTSO Başkanı Şahin TOBB Konseyinde konuştu
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin TOBB Konseyinde konuştu
Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Mekatek takımından önemli başarı
Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan işletmeler kapatılacak
YEREL HABERLER Düzce'de ruhsat değişikliği yapıp faaliyeti eski olan ...
Düzce’de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor
YEREL HABERLER Düzce’de en çok Sakarya ve Trabzonlular yaşıyor
Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü’nün elinden aldı
YEREL HABERLER Kursiyerler sertifikalarını Başkan Özlü’nün elinden ...
Düzce’nin ihtiyaçları konuşuldu
YEREL HABERLER Düzce’nin ihtiyaçları konuşuldu
Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz kapalı pazaryeri için imzayı attı
Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje Türkiye ye örnek olacak
YEREL HABERLER Düzce olimpiyatlara sporcu yetiştirecek Bu proje ...
Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef değilim’ çağrısı
YEREL HABERLER Kızılay Şehidinin ardından personelden 'ben hedef ...
Düzce’ye okul müjdesi
YEREL HABERLER Düzce’ye okul müjdesi
Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımıza verilen her destek "
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı "Esnafımıza verilen her destek "
Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Atay, muhtarlarla bir araya geldi
Cebeci’den Koloğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Cebeci’den Koloğlu’na ziyaret
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
YEREL HABERLER Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Gök Kubbeye Yolculuk projesi tamamlandı Projenin son etabı ise pandemi nedeniyle online tamamlandı
YEREL HABERLER Gök Kubbeye Yolculuk projesi tamamlandı Projenin son ...
Biri ısırdı, biri tırmaladı Düzce’de 44 kişi hastanelere başvurdu
YEREL HABERLER Biri ısırdı, biri tırmaladı Düzce’de 44 kişi ...
5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı
YEREL HABERLER 5 milyon kanatlı hayvanın sevki yapıldı
Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor
YEREL HABERLER Düzceliler en çok İstanbul’da ikamet ediyor
Minik öğrencilerin sıraları rengarenk oldu
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin sıraları rengarenk oldu
Düzce'de gıda ve yem denetimlerinde 44 bin 578 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Düzce'de gıda ve yem denetimlerinde 44 bin 578 lira ...
Düzce'den 2,5 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi
YEREL HABERLER Düzce'den 2,5 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi
Düzce’den AB ülkelerine 254 bin 900 kilo fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER Düzce’den AB ülkelerine 254 bin 900 kilo fındık ihraç ...
Otomobil önce mandaya sonra istinat duvarına çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil önce mandaya sonra istinat duvarına çarptı: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X