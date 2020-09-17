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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisten kaçamadı

İHA

Polisten kaçamadı

Düzce’de kural tanımaz sürücüler için harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç sürücüsü kovalamaca sonunda yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler tarafından Yeni Bağlantı Yolu Metek TOKİ Kavşağı mevki'inde gece saatlerinde uygulama yapıldı.
Araç ve sürücü sorgusu yapılan uygulamada, durumunda şüphelenilen bir araç polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonrası durdurulan araç sürücüsüne yapılan testte sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye ait olduğu belirlenen araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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