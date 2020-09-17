Vali Cevdet Atay hem denetledi hem maske dağıttı Vali Atay 7’den 70’e herkese maske dağıttı

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Düzce Valisi Cevdet Atay, pazarda korona virüs önlemlerini inceleyerek, pazarcılara ve vatandaşlara önlemler hakkında hatırlatmalar yaptı 7’den 70’e herkese maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, Düzce Valisi Cevdet Atay’ın öncülüğünde ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla kontrollü sosyal hayat döneminde “Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla başlatılan denetimler Aziziye Mahallesi Pazaryerinde devam etti.

Vali Atay, denetim sırasında 7’den 70’e herkese maske dağıttı ve “Lütfen kontrollü sosyal hayatın gereklerine uyalım, hem kendi sağlığınızı hem de başkalarının sağlığını riske atmayalım. Maske, mesafe ve hijyene riayet edelim” uyarısında bulundu.

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