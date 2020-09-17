Devlet Övünç Madalyası ve Beratı şehidin eşine verildi

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– Silopi’de 2015 yılında terörle mücadele sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu Şehit olan Polis Memuru Sabri Altınbaş’ın "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" eşine verildi.

Şırnak ili Silopi ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın, eşi Sevcan Altınbaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" tevcih edildi.

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