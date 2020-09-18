Bölge Başkanı Taşlı’dan Gaziler Günü mesajı

– 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, gaziler gününü kutladı.

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 19 Eylül Gaziler gününü kutladı. Taşlı mesajında: “ Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebe?i kahramanları, ?estansı tarihimizin ?aşa?an abi?eleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ?iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fe?akârlığının ölümsüz ?estanları?ır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ile 'Mareşal' Rütbesinin verilişinin yıl dönümünü ve '19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Şehit ve gazilerimizi andığımız bu günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ederken, Yüce Allah’tan, hayatta olan tüm gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum" dedi.

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