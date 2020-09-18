Proje için 4 mentör alınacak

– Düzce Valiliği’nin ortağı olarak yer aldığı “Turizmde iş mükemmeliyeti” projesi kapsamında proje faaliyetleri kapsamında görevlendirilmesi üzerine 4 mentör adayları alınacak.

Düzce Valiliği’nin de proje ortağı olduğu “Turizmde iş mükemmeliyeti” projesi için mentör çağrısına çıkıldı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Düzce Valiliğinin ortağı olarak yer aldığı BSB 874 EXCELTOUR “Business Excellence in Tourism “ Turizmde İş Mükemmeliyeti projesi, “Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmektedir. Proje faaliyetleri kapsamında görevlendirilecek “mentör adayları” aranmaktadır. İlgili Adayların; 2 Ekim 2020 Cuma tarihine kadar Düzce Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosundan Yağmur Topkaya’ya 1 adet CV ile birlikte mail üzerinden başvurması gerekmektedir. Cv’de yer alan bilgilerin kanıtlayıcı belgelerinin eklenmesi gereklidir. Başvuracak kişiler CV’lerini duzceabprojeler@gmail.com adresine gönderebilir. Mentörlerde aranan nitelikler, Çok iyi derecede İngilizce yazma, konuşmak ve okuma becerilerine sahip olma, Üniversitelerin İşletme, İktisat, Turizm İşletmeciliği ve benzer bölümlerinden mezun olma, İş geliştirme, girişimcilik, stratejik planlama ve benzer alanlarda 3 yıl eğitmenlik / mentörlük deneyimi olma, Güncel iş geliştirme ve/veya toplam kalite yönetim sistemleri hakkında uzman / danışman olarak en az 3 yıl tecrübeye sahip olma. Mentör adayı seçiminde cinsiyet eşitliğine özen gösterilecektir. Toplam 4 asil mentör adayı seçilecektir” denildi.

Süreç ile ilgili de bilgilendirme yapılan açıklamada: “ Seçilen Mentörler EXCELTOUR projesi için uzmanlar tarafından geliştirilen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın (EFQM) geliştirdiği ve uluslararası kabul görmüş “Mükemmellik Modelini” kullanarak “Mükemmelliğe Giriş” sürecine liderlik edebilmeleri için mentörlük eğitimi alacaktır. Eğitim dili İngilizcedir. Eğitim 2020 son aylarında gerçekleştirilecektir. Eğitim sonrası mentörlerin Düzce’de proje faaliyetlerine katılan 10 turizm işletmesinin personeline ve yetkililerine mentörlük hizmeti vermesi planlanmaktadır.”

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