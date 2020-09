80 yıllık hurda motosikletleri tamir edip, yeniden kullanıma sunuyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de motosiklet tamircisi Tahsin Erdem (50), 1950 ve öncesi hurdaya ayrılmış motosikletleri tamir ederek yeniden kullanıma sunuyor. Erdem, klasik motosikletlere ilginin arttığını, insanların değerini anlamaya başladıklarını söyledi.

Camikebir Mahallesi´nde oturan Tahsin Erdem, evinin altına açtığı motosiklet tamirhanesinde 1950 model ve öncesi hurda motosikletleri tamir ediyor. Erdem yanmış, hurdaya ayrılmış, motosiklet tamircileri arasında `öldü´ denilen motosikletleri Türkiye´nin dört bir yanından alarak kaportasından, lastiğine kadar tamir ettikten sonra satıyor. Ayrıca klasik motosiklet tutkunları da motosikletlerini tamir ettirmek için tamirhaneye getiriyor.

Tahsin Erdem en değerli motosikleti anlatarak, "İsmet İnönü´ye gelen 2 eskort motosikletten bir tanesi bende. 1937 model Harley Davidson. 1200´lük, 3 ileri 1 geri vites, sepetli bir motosiklet. Restore edeceğim. Komple bakımlarını yapıp çalışır hale getireceğim. Bu motosikletler Türkiye´nin dört bir yanından geliyor. Biz de restore edip yerine teslim ediyoruz. Çeşitli marka ve modellerde klasik motosikletler geliyor" dedi.

`BU İŞ BİZE BABADAN KALDI´

Baba mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Erdem, "Babam motosiklet tamircisiydi. Ben 5 yaşından bu yana bu işin içindeyim. Çocukken babam dükkana getiriyordu. Biz her şeyini yapıp teslim ediyoruz. Elektrik tesisatı, şanzımanı, motoru, diferansiyeli, bunların her şeyi bizde bitiyor. Benim için ayrı bir aşk. Sevgi ve aşk olmazsa yapılacak iş değil. Düzgün yapmak için sevmek gerekiyor. Tüm Türkiye´de motosiklet tutkunları beni tanırlar. Eskiden beri klasik motosiklete ilgi var ama yeni yeni fazlalaşmaya başladı. Değerini daha iyi anlamaya başladı insanlar" diye konuştu.

`BENDEN SONRA İNŞALLAH ÇOCUKLARIM DEVAM ETTİRİR´

Erdem kendisinden sonra çocuklarının da aynı mesleği devam ettirmesini istediğini belirterek, "Benden sonra çocuğum var. 2 tane oğlum var. İnşallah birisi yapar. Ya da ikisinin de yapmasını isterim. Devam ederler, ettirirler. Babamdan gelenek devam eder" ifadelerini kullandı.

Tamamen öldü denilen motosikletleri orijinal parçalarla tekrar kullanılır hale getirdiklerini belirten Tahsin Erdem, şunları söyledi:

"Tamamen öldü denilen motosikleti biz alıyoruz. Kumlaması, kaportası, boyası, elektrik tesisatı, şanzımanı, motoru, diferansiyeli, teli, lastiği her şeyini orijinaline sadık kalarak toplayıp teslim ediyoruz. Parçaları ise elimizde de var. Olmayanı yurt dışından getirtiyoruz. Biraz zorlansak da parça geliyor ve orijinal şekilde toparlanıyor." DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

