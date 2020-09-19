TYT Deneme sınavı yapıldı

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– Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi pandemi sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda 171 öğrenci ile 12. sınıf TYT deneme sınavı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını sonrasında 12. sınıf öğrenciler için başlatılan eğitim sürecinin ardından Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde tedbirlere uyularak ilk deneme sınavı yapıldı. ÖSYM formatında hazırlanan salonlarda öğrenciler için gerçek bir sınav deneyimi hazırlayan okul yönetimi 171 öğrencinin katılımı TYT deneme sınavı yaptı. Sınav öncesinde öğrenciler sınav salonlarına ateşleri ölçülerek ve hijyen kurallarına uyularak alındı.

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