Akçakoca’da denetlemeler hızlandı

– Korona virüs salgını sonrasında okullar 21 Eylül Pazartesi günü açılacak. Açılacak okullarda denetleme ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun bir aranın ardından okullar Pazartesi günü kısmi eğitime açılacak. Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ile açılacak okullarda ‘Okulum Temiz’ belgelendirme çalışmaları da hızlandırıldı. İl genelinde bir çok okul belgeyi almaya hak kazanırken, Akçakoca’da da ekip çalışmalarına başladı. Akçakoca’da İl tetkik ekibi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer’inde katıldığı denetimlerde okullara belgelendirmeler yapıldı.

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