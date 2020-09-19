Akçakoca’da Palamut 7,5 TL

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Düzce’nin Akçakoca İlçesinde fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Düzce’nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Akçakoca’da geçen sene sezon başında tanesi 2025 TL'den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı 7,5 liraya kadar düştü. Palamut fiyatıyla vatandaşın yüzünü güldürürken, mezgit ve istavrit ise üzüyor. Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 2025 TL'den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,5 liraya düştü. Balıkçılar yeni sezonun palamudun bol olacağını ümit ettiklerini söylediler.

Tezgahlarda diğer balık çeşitleri ise; Hamsi: 35 TL, Mezgit: 35 TL, İstarvit: 35 TL, Barbun: 3050 TL’den alıcılarını bekliyor.

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