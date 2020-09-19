16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu

– Suriye’de yürütülen yardım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman için 16 ülkede mevlit okutuldu.
Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ElBab’ta sosyal yardım mağazasında görevli Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş, Kıdıman olay yerinde şehit olurken, 2 personel ise yaralanmıştı. Şehit Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce’de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman’ın yanına defnedilmişti. Suriye’de birçok programda görev alıp yetimleri sevindiren şehit için Mescidi Aksa dahil olmak üzere 16 ülkedeki camilerde mevlit programı düzenlendi. Bazı camilerde Kur’anı Kerim tilaveti okunurken, bazı ülkelerde ise yetimler için yemek dağıtıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.