– Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce'de Ağustos ayında 193 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü her ay tüm şehirlerde kaç trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda kaç kişinin yaralandığı ve kaç kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili veri paylaşımında bulunuyor. Buna göre Ağustos ayı içerisinde Düzce’de 193 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazaların 101’i maddi hasar ile atlatılırken 92’si yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçildi. Bu kazalarda 99 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Düzce'de en çok kaza ise kırmızı ışık ihlali, Hızlı araç kullanımı nedenleri ile trafik kazası meydana geldi.

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