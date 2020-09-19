Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü

İHA

Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü

– Korona virüs salgını sonrasında açılacak okullar öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Düzceli öğretmenlerle online görüşme yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından başlatılan öğretmen buluşmaları devam ediyor. Son olarak Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim süreci öncesinde İlkokul Müdürleri buluşması gerçekleştirildi. Düzce’yi temsilen ise 23 Nisan İlkokul Müdürü Murat Gök katılım sağlayarak Düzce’de ki okullarda yapılan çalışmaları Bakan Selçuk’a anlattı. Yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala alınan önlemlerin değerlendirildiği ve uygulamaya geçirilecek yeni projelerin paylaşıldığı online görüşmede Düzce’de yapılan çalışmaları da dinleyen Bakan Selçuk, Düzce’de görev yapan öğretmenlerin her daim yanında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Onay şehit ailelerini ziyaret etti Kaymakam Fahri Onay ayağının tozu ile ilk şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Onay şehit ailelerini ziyaret etti Kaymakam ...
Düzce’de Ağustos ayında 193 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Düzce’de Ağustos ayında 193 trafik kazası meydana ...
Düzce'de Gaziler Günü kutlandı Nefesoğlu “Gaziler vurulunca değil unutulunca ölürler”
YEREL HABERLER Düzce'de Gaziler Günü kutlandı Nefesoğlu “Gaziler ...
Düzce'nin ilk kadın subayı göreve başladı
YEREL HABERLER Düzce'nin ilk kadın subayı göreve başladı
16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER 16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu
Akçakoca’da Palamut 7,5 TL
YEREL HABERLER Akçakoca’da Palamut 7,5 TL
Vali Atay Aybaşı Köyü’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay Aybaşı Köyü’nde incelemelerde bulundu
Akçakoca’da denetlemeler hızlandı
YEREL HABERLER Akçakoca’da denetlemeler hızlandı
Düzceliler en az eğitime para harcadı
YEREL HABERLER Düzceliler en az eğitime para harcadı
TYT Deneme sınavı yapıldı
YEREL HABERLER TYT Deneme sınavı yapıldı
Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı
0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
YEREL HABERLER 0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
Vali Atay, Standard Profil'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, Standard Profil'i ziyaret etti
Başkan Özlü’den Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Ahilik Haftası mesajı
Milli Eğitim Müdürü’nden okullara ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü’nden okullara ziyaret
80 yıllık hurda motosikletleri tamir edip, yeniden kullanıma sunuyor
YEREL HABERLER 80 yıllık hurda motosikletleri tamir edip, yeniden ...
Proje için 4 mentör alınacak
YEREL HABERLER Proje için 4 mentör alınacak
Başkan Özlü “Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası”
Suriye Ulusal Koalisyon'dan Kızılay şehidine ziyaret
YEREL HABERLER Suriye Ulusal Koalisyon'dan Kızılay şehidine ziyaret
Vali Atay, gazileri unutmadı
YEREL HABERLER Vali Atay, gazileri unutmadı
Bölge Başkanı Taşlı’dan Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı’dan Gaziler Günü mesajı
Belediye Muhtarlar aracılığıyla ilaçlama desteği verecek
YEREL HABERLER Belediye Muhtarlar aracılığıyla ilaçlama desteği ...
Kum fırtınaları için korkutan uyarı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız: "Önlem alınmazsa kum fırtınaları etkili olmaya devam edecek"
YEREL HABERLER Kum fırtınaları için korkutan uyarı Düzce ...
Kablosuz kulaklık çalarken güvenlik kamerasınca görüntülendi, polise yakalandı
YEREL HABERLER Kablosuz kulaklık çalarken güvenlik kamerasınca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X