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Fedakar öğretmenler fırçayı eline alıp köy okulunu boyadı Sınıf öğretmeni Dicle Say: “Okulları açacağımız için heyecanlıyız” Okul Müdürü Atalay İnan: “Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız”

İHA

Fedakar öğretmenler fırçayı eline alıp köy okulunu boyadı Sınıf öğretmeni Dicle Say: “Okulları açacağımız için heyecanlıyız” Okul Müdürü Atalay İnan: “Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız”

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyündeki ilkokulda öğretmenler kolları sıvayarak okulu boyadı. Sıralardan okul duvarlarına, sosyal mesafe yazılarından direklere kadar öğretmenler minikler için çalışma yaptı.
Korona virüs nedeni ile uzun süredir okullardan uzak kalan öğrenciler, Pazartesi günü itibarı ile yüz yüze eğitim sürecine başlayacak. Bu nedenle Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyündeki ilkokulda datüm hazırlıklar yapıldı. Öğretmenler öğrencilerini karşılayacak olmanın verdiği heyecanla okulda bakım çalışması yaptı. 4 sınıfın olduğu okulda her bir sınıfta sıralar rengarenk boyandı. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renge boyanan sıraların dışında öğretmenler, öğrenciler için sosyal mesafe alanlarında da hazırlık yaptı. Eline fırça alan öğretmenler, okulun kapısından duvarlarına, bayrak direklerinden sosyal mesafe alanlarına kadar boyama yaptı. Öğrencilerin kullanımına hazırlamak için yoğun bir çaba sarf eden öğretmenler, okulu 21 Eylül’e hazırlayarak öğrencilerini beklemeye başladı.

“Okulları açacağımız için heyecanlıyız”
Okulda sınıf öğretmenliği yapan Dicle Say, uzun bir süre sonra öğrencilerle buluşacak olmalarından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, ”Öğrencilerimizin sosyal mesafeli sıralara girebilmeleri için dairelerimizi boyuyoruz. Pazartesi günü okulları açacağız inşallah. Onun heyecanını yaşıyoruz. Sınıflarımız içindeki sıralarımızı boyadık. Okul içerisinde hijyen, sosyal mesafe yazılarımızı, çocuklarımızın hangi kurallara uyması gerektiğini gösteren yazıları hazırladık. Onlara en güvenli şekilde okulumuzu açabilmek için bütün elimizden gelen her imkanı sağladık onlara. Heyecanlıyız çünkü çok uzun zaman oldu. Bu kadar hiç öğrencilerden uzak kalmamıştık. Masaları boyuyoruz, bunları ben öğrencilerimin olduğu gruba atıyorum. Dışarıdaki daireleri boyuyorum, gruptan atıyorum, çok seviniyorlar, çok heyecanlanıyorlar" dedi.

“Bu süreç iki taraf için de ders oldu”
Bu sürecin iki taraf için de bir ders olduğunu söyleyen Say, "Çünkü öğrenciler okula gelmekten genel olarak şikayetçi olan taraftı. Biz onların yaramazlıklarından, enerjilerinden şikayetçi olan taraftık. Bu süreç her iki taraf için de iyi bir ders oldu. Onlarsız okul olmayacağını, onlar da sürekli evde ve sokakta vakit geçiremeyeceklerini anladıkları bir süreç oldu. Pazartesi günü için çok heyecanlıyız. Onlar da çok heyecanlı, çok sevinçliler. İnşallah bu süreci tamamlarız güvenli bir şekilde ve okullarımızı sürekli açarız” dedi.

“Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız”
Okul Müdürü Atalay İnan, okulda çeşitli hazırlıklar yaptıklarını, öğretmenlerle birlikte sınıflardaki sıralardan okul bahçesindeki sosyal mesafeli alanlara kadar boyama yaptıklarını belirterek, öğrencileri beklediklerini söyledi. İnan, “Pazartesi günü inşallah yüz yüze eğitim başlayacak. Onun için okulumuzu en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sıralarımızı boyadık. Kapılarımız boyanıyor. Çocuklara mesafeli olacak şekilde okul bahçesinde dairelerimiz çizildi. En güzel hijyenik bir şekilde çocuklarımızı Pazartesi ilk ders zilinde çalarak, uzun zamandır çalmayan zilimizi çalarak gerekirse camiden de bir yayın yaptıracağım okul zilini, en güzel şekilde çocuklarımızı bekliyoruz. 16 Mart’tan bugüne kadar okullar kapalıydı. Okullar mahzun kaldı, öğrencisiz kaldı. O cıvıl cıvıl sesleri çok özledik. Bayağı bir mahzunlaşacağız Pazartesi günü. Ama biz her anlamıyla hazırız” dedi.
Öğretmenler, Pazartesi günü açılacak okul öncesinde hafta sonları da okulda boyama çalışmaları yaparak öğrencilere güzel bir sürpriz yapmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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