Yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkan pozitif vakalar KYK’larda ücretiz kalacak Düzce Valisi Cevdet Atay pandemi denetimine çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkan pozitif vakalar KYK’larda ücretiz kalacak Düzce Valisi Cevdet Atay pandemi denetimine çıktı

İHA

Yakınlarına virüs bulaştırmaktan korkan pozitif vakalar KYK’larda ücretiz kalacak Düzce Valisi Cevdet Atay pandemi denetimine çıktı

–Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum müdürleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte denetime çıktı. Vali Atay, “Düzce’de korona virüsü pozitif çıkanlar, evleri kalabalık olanlar yakınlarına bulaştırma korkusu yaşıyorlarsa bize bildirmeleri halinde ücretsiz olarak KYK’ya bağlı yurtlara yerleşebilecek ve karantinalarını burada geçirebilecekler” dedi.
Düzce’de hafta sonu Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum müdürleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleriyle birlikte kent sokaklarından denetim yaptı. Pandemi nedeniyle işyerlerinde alınan önlemleri denetleyen Vali Cevdet Atay, ayrıca vatandaşlara da maske dağıttı. Türkiye'de ilk defa Düzce’de hayata geçirilen kafe, kafeterya gibi yerlerde müşterilerin korona virüs tedbirlerine uymalarını sağlamak üzere görevlendirilen pandemi gözlemcilerini de denetleyen Vali Cevdet Atay, pandemi gözlemcilerine görevleri ile ilgili uyarılarda da bulundu.
Vali Cevdet Atay, Türkiye’de ilk defa Düzce’de hayata geçirilen İşyeri pandemi gözlemcileri ile ilgili bilgiler vererek; “Sağ olsun arkadaşlarla birlikte denetimlerimize devam ediyoruz. Girdiğimiz işletmelerde de söylediğimiz gibi bir tek amacımız var. Vatandaşlarımızın sağlığı. Vatandaşlarımız sağlıklarını yarına taşısınlar, yarınlara daha sağlıklı bakabilsinler diye hepimiz bu kurallara uymak zorundayız. İşyerlerinde pandemi gözlemcisi arkadaşlarımıza bakıyoruz. Arkadaşlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. İşyeri pandemi gözlemciliğini daha da ya yaygınlaştıracağız. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Düzce’de pandemi işyeri gözlemciliği bizden sertifika alarak çalışmaya başladılar. Onların görevi, işyerinden hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığını korumak. İşyerine giden vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulunacaklar ve bizim ekiplerimizle de sürekli bağlantıda olacaklar. Bunun için bir iletişim hattı kurmuşlar. Bu kanal üzerinden olumsuz bir durum olduğunda bizim ekiplerimizle iletişime geçecekler. Bizim ekiplerimizde rutin denetimlerini yapıyorlar. Ayrıca bu arkadaşlarımızın uyarmalarına göre de denetim ekipleri ara ara müdahale ediyor” dedi.

“Pozitif vakaisterse KYK yurdunda karantinasını ücretsiz geçirecek”
Vatandaşlara uyarılarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal mesafelere uyulması, maske kullanımı ve toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk yapılmamasını ayakta yolcu kabul eden toplu taşıma araçlarına jandarma ve trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığını söyledi. Ayrıca Vali Cevdet Atay; "Korona virüs testi pozitif çıkan ancak kalabalık ailede olması nedeniyle yakınlarına da virüs bulaştırma korkusu yaşayan vatandaşların başvurması halinde karantina sürelerini KYK yurtlarında ücretsiz olarak geçirebileceklerini söyledi. Vali Cevdet Atay; “Düzce’de vatandaşlarımız karantina kurallarına uyuyorlar. Ancak korona virüs testi pozitif çıkan ve kalabalık aile ortamında olan vatandaşlarımız için uygulama başlattık. Testi pozitif çıkıp evinde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımız, ‘Ben evimde kaldığım süre içinde aile fertlerinden birisine zarar veririm’^düşüncesinde olanlar varsa biz bunları da yurtlara hiçbir ücret almadan onların bakımlarını, yemeklerini, ilaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız. O tedbirleri de aldık. Yani korona virüs olan ve kalabalık ailede yaşayan vatandaşlarımıza da destek olacağız. Vatandaşlarımız 112 acil çağrı hattını arayarak durumlarını iletirlerse arkadaşlarımız önlem alıp gerekli çalışmayı başlatacaklar dedi” diye konuştu.
Açıklamaların ardından Vali ve beraberindekiler denetime devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fedakar öğretmenler fırçayı eline alıp köy okulunu boyadı Sınıf öğretmeni Dicle Say: “Okulları açacağımız için heyecanlıyız” Okul Müdürü Atalay İnan: “Uzun süredir çalmayan zilimizi çalacağız”
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler fırçayı eline alıp köy okulunu ...
Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Düzceli öğretmenlerle görüştü
Kaymakam Onay şehit ailelerini ziyaret etti Kaymakam Fahri Onay ayağının tozu ile ilk şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Onay şehit ailelerini ziyaret etti Kaymakam ...
Düzce’de Ağustos ayında 193 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Düzce’de Ağustos ayında 193 trafik kazası meydana ...
Düzce'de Gaziler Günü kutlandı Nefesoğlu “Gaziler vurulunca değil unutulunca ölürler”
YEREL HABERLER Düzce'de Gaziler Günü kutlandı Nefesoğlu “Gaziler ...
Düzce'nin ilk kadın subayı göreve başladı
YEREL HABERLER Düzce'nin ilk kadın subayı göreve başladı
16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER 16 ülkede Kızılay şehidi için mevlit okutuldu
Akçakoca’da Palamut 7,5 TL
YEREL HABERLER Akçakoca’da Palamut 7,5 TL
Vali Atay Aybaşı Köyü’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay Aybaşı Köyü’nde incelemelerde bulundu
Akçakoca’da denetlemeler hızlandı
YEREL HABERLER Akçakoca’da denetlemeler hızlandı
Düzceliler en az eğitime para harcadı
YEREL HABERLER Düzceliler en az eğitime para harcadı
TYT Deneme sınavı yapıldı
YEREL HABERLER TYT Deneme sınavı yapıldı
Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Ali Dilber Gaziler Gününü kutladı
0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
YEREL HABERLER 0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
Vali Atay, Standard Profil'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, Standard Profil'i ziyaret etti
Başkan Özlü’den Ahilik Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Ahilik Haftası mesajı
Milli Eğitim Müdürü’nden okullara ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü’nden okullara ziyaret
80 yıllık hurda motosikletleri tamir edip, yeniden kullanıma sunuyor
YEREL HABERLER 80 yıllık hurda motosikletleri tamir edip, yeniden ...
Proje için 4 mentör alınacak
YEREL HABERLER Proje için 4 mentör alınacak
Başkan Özlü “Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “Gazilerimiz, Milli mücadelemizin aynası”
Suriye Ulusal Koalisyon'dan Kızılay şehidine ziyaret
YEREL HABERLER Suriye Ulusal Koalisyon'dan Kızılay şehidine ziyaret
Vali Atay, gazileri unutmadı
YEREL HABERLER Vali Atay, gazileri unutmadı
Bölge Başkanı Taşlı’dan Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı’dan Gaziler Günü mesajı
Belediye Muhtarlar aracılığıyla ilaçlama desteği verecek
YEREL HABERLER Belediye Muhtarlar aracılığıyla ilaçlama desteği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X