Düzce’de bin 865 kilometre fiber kablo uzunluğu var

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce’de Fiber Obtik Kablo uzunluğu belli oldu. Buna göre Düzce’de bin 865 kilometre uzunluk bulunuyor.

Korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların internet kullanımı arttı. Kullanımın artmasının ardından bazı merak edilen veriler de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ki Fiber obtik kablo uzunlukları belli oldu. En uzun kablo uzunluğu İstanbul’da yer alırken, en düşük kablo uzunluğu ise Bayburt’ta yer aldı. Düzce’de Fiber Obtik Kablo uzunluğu ise bin 865 olarak listede orta sıralarda yer aldı.

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