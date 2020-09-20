– Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’de annelerin ortalama yaş verilerini açıkladı. Buna göre Düzce’de annelerin ortalama yaşı 27 olarak açıklandı.

Türkiye’de anne olma yaşı araştırması yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerinden alınan bilgilere göre Annelerin ortalama yaşları belirlendi. Bazı şehirlerde annelerin yaş ortalamaları 24’ü görürken bazı şehirlerde ise ortalama 29 olarak açıklandı. Türkiye’nin ortalaması ise 27.5 olarak açıklanan verilere göre Düzce’de annelerin ortalama yaşları 27.1 oldu.

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