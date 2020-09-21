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Düzce’de ilk ders zili çaldı Öğrenciler okulda olmaktan memnun Veliler: “Mutluyuz ama tedirginiz”

İHA

Düzce’de ilk ders zili çaldı Öğrenciler okulda olmaktan memnun Veliler: “Mutluyuz ama tedirginiz”

Tüm Türkiye’de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 20202021 eğitimöğretim dönemi başladı. Düzce’de de ilk ders zili çaldı Veliler “Bir yerden başlaması lazımdı” derken öğrenciler ise okulda olmaktan mutlu olduklarını söylediler.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitimöğretim online olarak devam ediyor. Ana sınıfı ve birinci sınıflar bugün çalan ders zili ile yüz yüze eğitimle okula başladı. İlk hafta 1 gün okula gidecek çocuklar, okula tek tek ve maske ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek alındı. Düzce’de Uzunmustafa İlkokulu ve anaokulunda korona virüs önlemleri nedeniyle veliler okula alınmazken, öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilendi.

“Mutluyuz ama tedirginiz”
Çocuğunu ana okuluna getiren veliler hem tedirgin olduklarını hem de mutlu olduklarını dile getirerek, “Hem Mutluyuz hem tedirginiz. Bakalım zaman gösterecek. 3 haftalık süreç var. Nasıl bir eğitim olacağı o zaman belli olacak. Bekliyoruz bakalım” dedi.
Okulların bir yerden açılarak başlaması gerektiğini dile getiren bir başka veli, “Öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Bu salgından hepimiz etkilendik. Bu sene öğretmenlerin işleri iki kat daha zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde biraz endişeliyiz ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bütün öğretmen ve öğrencilere hayırlı olsun” dedi.
Uzun zamandan beri okuldan uzakta olan öğrenciler okulların yüz yüze eğitime başlaması ile okula geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Okulun ilk gününde öğrenciler ile okulda tanışma etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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