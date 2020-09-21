Düzce’de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 20202021 av döneminde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kotasız avlanan 1 kişiyi tespit ederek hakkında işlem cezai işlem uyguladı.

20202021 Av dönemi başladı. Düzce Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma faaliyetleri de hızlandı. Kavak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet ses cihazına el koyan ekipler, kotasız avlanan 1 kişiye de cezai işlem uyguladı. Sürdürülebilir bir yaban hayatını için av sezonu boyunda koruma ve kontrol çalışmalarını ekipler aralıksız bir şekilde devam edecek.

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