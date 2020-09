Başkan Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampına ziyaret

DÜZCE (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, aralık ayında Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Kampta ilk olarak teknik heyetle bir araya gelen başkan Musa Aydın çalışmalar hakkında bilgi aldı. "Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun gayretleriyle sağlıklı bir şekilde kamp yaptık" diyen Aydın, "Her kamp döneminden önce düzenli olarak Covid-19 testleri yapıyoruz. Şu ana kadar çok şükür sıkıntı bir durumla karşılaşmadık. Kampta sağlık açısından her türlü önlemler alınıyor. Tüm dünyada rakiplerimiz teknik antrenmanlara başladı. Bizler de onların gerisinde kalmamak için teknik antrenmanlara başlayacağız. Umarım bir an evvel pandemi sürecini geride bırakırız. UWW, 2020 Dünya Şampiyonası'nın aralık ayında Sırbistan'da yapılacağını duyurmuştu. Ama salgının durumuna göre bu karar değişebilir. Önümüzdeki ay bu konu büyük ölçüde netlik kazanır. Bizler şampiyona aralık ayında yapılacakmış gibi hazırlanıyoruz" dedi.

MUSA AYDIN, TAHA AKGÜL'LE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en büyük altın madalya umutlarından biri olan Taha Akgül ile de yakından ilgilenen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, başarılı sporcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Taha'nın Tokyo'dan altın madalya ile döneceğinden emin olduğunu belirten Aydın, "Taha Akgül'den son durumu hakkında bilgi aldım. Kendisi son derece formda ve morali yerinde. Rio 2016'da olduğu gibi, Tokyo'da da altın madalya kazanacağına olan inancımız tam" dedi.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Topuk Yaylası'ndaki kampı, 23 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Bir hafta izin yapacak olan milliler, 30 Eylül'de Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde yeniden kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Düzce

