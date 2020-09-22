Miniklere temassız oyunlar ile okul kuralları anlatıldı

– Korona virüs salgını nedeni ile 20202021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okullarda alınan yeni kuralları ise öğretmenler temassız oyunlar ile öğrencilere aktardı.

Düzce Akşemsettin ilkokulu ve ortaokulu yönetimi korona virüs salgını sonrasında ilk ders zilinin çalması ile öğrencilerin hangi kurallara uyması gerektiğini farklı bir şekilde hazırladı. Okul Müdürü Kerim Aşıkoğlu, okul açılışında gerekli görülen konularda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra birinci sınıf öğretmenleri Figen Kubatoğlu ve Hürrem Şerife Kaya ile okul drama lideri Hülya Atar eşliğinde öğrencilere temassız oyunlar ile tanışma etkinliği düzenlendi. Ayrıca yapılan oyun ile korona virüs salgını nedeni ile okulda alınan kurallarda öğrencilere eğlendirerek anlatıldı.

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