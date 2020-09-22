Düzce ulaşım araçları her gün dezenfekte ediliyor

– Düzce Belediyesi tarafından yeni uygulamaya geçirilen Düzce Ulaşım araçları korona virüs salgını nedeni ile her gün Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgını nedeni ile Düzce Ulaşım araçları her gün dezenfekte edilmeye başlandı. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araçların bekleme noktalarına gidilerek dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Araçlar tam steril olarak yola çıkarken, yolcularda steril olan araçlara bindikleri için mutlu oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.