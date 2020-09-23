Bolu Dağı yolunda otomobile çarpan tanker devrildi yolu zift kapladı 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Bolu Dağı D100 Karayolu Düzce kesiminde otomobile çarpan tankerin devrilmesi sonucu iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Devrilen tankerdeki zift ile kaplanan yol iki yönlü trafiğe kalandı.

Edinilen bilgiye göre Bolu Dağı yolu D100 Karayolu Düzce kesimi, Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 27 AAG 546 plakalı BMC marka zift yüklü tanker, kontrolden çıkarak önce orta refüje daha sonrada 14 NA 604 plakalı Opel marka otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, devrilen tankerdeki ziftin yola dökülmesi sonucu yol tamamen zift ile kaplandı. Zift ile kaplanan yol iki yönlü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruklarının olduğu yoldaki sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

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