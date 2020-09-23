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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yığılca-Düzce yolu yapım çalışması incelendi

İHA

Yığılca-Düzce yolu yapım çalışması incelendi

– Düzce’nin en uzak ilçelerinden birisi olan Yığılca’da Karayolları ekipleri tarafından yol çalışması yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin bölgede yapılan yol çalışmalarını inceledi.
Düzce’nin en büyük sorunlarından birisi olan ve yıllardır yapımı bir türlü sona ermeyen YığılcaDüzce yolunda son zamanlarda yapım çalışmaları hızlandı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı noktalarda yol genişletme çalışmaları bazı yollarda ise yeni yol açım çalışmaları devam ediyor. Düzce’de ki yatırımları sürekli inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin, Yığılca Kaymakam vekili Abdullah Kurt ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte Yığılca yolunda incelemelerde bulundu. Bölge müdürü Aytekin’den bilgiler alan Atay, yolda ki çalışmaları da inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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