Sporcu atölyesi proje eğitimleri başladı

– Düzce’de geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Sporcu Atölyesi projesinin eğitimleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda başladı.

Düzce’de spora yetenekli olan sporcuları belirlenmesi için başlatılan Sporcu Atölyesi projesinin eğitimlerine başladı. Daha önce sağlık kuruşları ile imzalanan protokol kapsamında sporcular taramandan geçirilecek, belirlenen sporcuların sağlıklı gelişimleri için takip sistemi kurulacak. Sporcular küçük yaştan itibaren hem sağlık kuruşları tarafından takip edilecek hem de antrenörler tarafından sıkı takip edilerek olimpiyatlara sporcu yetiştirilecek. Proje kapsamında antrenörlere eğitim programı başladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan eğitim programına İl Müdür yardımcısı Gülay Ercan başkanlık etti.

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