Zift yüklü tanker devrildi, Bolu Dağı ulaşıma kapandı (3)

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TANKER YOLDAN KALDIRILDI

Bolu Dağı´nın D-100 kara yolu geçişinde otomobile çarpan zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapanırken, 4 saat sonra araç yoldan kaldırıldı. Dökülen zift için yola kum atılırken, iş makineleriyle temizlendi. Yolda temizlik çalışmaları ise devam ediyor. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-09-23 13:44:28



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