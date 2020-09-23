Uyuşturucu sevkiyatına Düzce polisi 'dur' dedi

Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonda emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramada 335 gram metamfetamin maddesi, sahte ehliyet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.