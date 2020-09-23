Uyuşturucu sevkiyatına Düzce polisi 'dur' dedi

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Düzce'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonda emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulunduğu araçlarda ve üzerlerinde yapılan aramada 335 gram metamfetamin maddesi, sahte ehliyet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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