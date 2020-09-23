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İkili eğitim uygulamasına kökten çözüm çalışmaları sürüyor Başkan Özlü ve İl Müdürü Yiğit arazileri inceledi

İHA

İkili eğitim uygulamasına kökten çözüm çalışmaları sürüyor Başkan Özlü ve İl Müdürü Yiğit arazileri inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir içinde bulunan bazı okulların kent dışına taşınacağı yerler ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlü, yapılacak olan yeni okullarla ilgili “Eğitim yuvalarımız yeni ve donanımlı mekanlar ile daha verimli olacak” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte kent merkezinde yer alan İsmetpaşa Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ve Azmimilli İlkokulunun yeniden yapılacağı bölgelerde incelemede bulundu.
‘İkili Eğitim’ uygulamasını sona erdirmek ve eğitimin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarını sürdüren Başkan Dr. Faruk Özlü, “Eğitim yuvalarımız yeni ve donanımlı mekanlar ile daha verimli olacak. Yenilenecek olan mekanlarıyla birlikte çocuklarımız daha ferah bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Bu manada ki çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. En kısa zaman zarfında da hep birlikte bu okullarımızı yeni yerlerinde göreceğimizi söylemek isterim” dedi.

"Belediyenin hizmet kalitesini arttırdık"
Özlü, mali disiplinin devam edeceğini belirterek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Özlü belediyenin hizmet kapasitesini artırdıklarını belirterek "Belediye şirketlerini ihtisaslaştırdık. Bunun nedeni hizmet kalitesini artırmak ve uzmanlaştırmak. İki şirketten 5 şirkete çıkardık ve bunlar alanında uzman. Amacımız hizmetin kalitesini artırmak. Beton santrali kurduk gelecek yıldan itibaren kaldırım taş ve bordür işine gireceğiz. Kapasiteyi 5 kat artırdık. Bazalt ihracatı başlattık, 4 bin ton Rusya’ya gitti kalan kısmı bekliyor. Bahçeşehir’de 9 binden fazla konut var, bölge hak ettiği değere kavuşacak. Site yönetimi kurduk, gönüllülük esasına göre bu sistem işleyecek. 536 daire bu sisteme girdi. Aidat yaklaşık 40 TL. Herkesin kendi isteği ile site yönetimi hizmeti veriyoruz. 100 bin vatandaşımızı aradık, ihtiyacı olanlara ulaştık. 2 milyon maske ürettik, esnafımıza borçlarımızı ödedik. 56 mahallemizde “Mahalle sözleşmeleri” adı altında toplantı yaptık. Taleplerini aldık ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kentsel dönüşüm imar planlama bizim en büyük görevimiz. Kentsel dönüşüm strateji belgemizi tamamlamak üzereyiz. Bu belge olmadan kentsel dönüşüm yapamayız. Sakarya Millet Bahçesi müteahiti ile TOKİ’den ihaleyi alan müteahit birlikte çalışıyor. 2020 sonunda bitecek. Etap Şıralık bölgesinde arazi var burada ortaklar da var onlarla konuşacağız. Burada spor kompleksi yapacağız. Stadı yapmadan yıkım yapmayacağız. 72 dönüm burası ve 2. Etap buraya inşa edilecek. Anıt eser kazandırmak istiyoruz. Kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Diğer şehirlerde nefis binalar vardır, insanların bu yapıların önünde fotoğraf çektirmesini istiyoruz. Estetik mimarı ve sanatsal değeri olan bir yapı inşa edeceğiz. Modern sanayi sitesi protokolünü imzaladık. Bununla Milli Emlak’a ait Beslambey’de yer var. Bizim yerimizle takas ettik. Sanayi çarşısını verdik. Bahçeşehir bölgesinde de bir arazi verdik. Bu sanayi alanını TOKİ inşa edecek. Bu yıl kazma vurulacak. Para isteyen var, konut isteyen, dükkan isteyen var. Bunları karşılayacak bir proje ile burayı dönüştüreceğiz. İstanbul Caddesi’ndeki tabela kirliliğine müdahale edeceğiz. Bunun içinde hibe aldık. Binaların cephe giydirmesi yapılacak. İstanbul Caddesi’ne giren İstanbul havası hissedecek. Ulaşım master planının ilki bitti, ikinci aşamasındayız. Ulaşım ve otopark sorunlarına büyük ölçekte bakan bir plan. İbb nin planını yapan ekiple çalıştık. Kent içi bulvarlar inşa ediyoruz. Yol açma tamam alt yapı ve asfalt kaldı. Kervan kavşağını karayolları yatırım programına aldı. Alt geçit yapılacak. Otoban bağlantısına kadar köprü uzatılacak. Bunun bütçesi hazırlandı. Proje üzerine biraz çalışmamız gerekiyor. Yeni otobüsler için çalışma 12 ay sürdü. Her akşam bu konuda değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bu hafta eleştirileri aldık düzenleme yapcağız. Hatlar güncellendiği için vatandaşların tepki vermesi normal, ancak bu sistem kusursuz bir şekilde yerine oturacak. Detayları çözeceğiz, her talebi çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu çalışmadan tek kuruş kazancımız yok. Tek kazancımız vatandaşımızın memnun olmasıdır. Benim tek ricam sabırlı olmaları ve her şikayeti bize iletmeleridir. İçme suyuna geçici bir çözüm bulduk. Kalıcı çözüm ile ilgili proje çalışıyoruz 35 yıllık su ihtiyacı karşılanacak" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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