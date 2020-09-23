93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet

Düzce Belediyesi, yalnız yaşayan Demans hastası 93 yaşındaki kadının yardımına koştu. Yalnız yaşadığı evde yaşama tutunmaya çalışan Şefika teyzenin ev temizliği ve kişisel bakımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Düzce Belediyesi Düzce’de yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hamidiye Mahallesinde yaşayan 93 yaşındaki Şefika Teyze’yi tespit eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakımsız evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken çöpleri ve eşyaları temizleyen ekipler, Demans hastalığı ile mücadele eden Şefika teyzenin kişisel bakım ve temizliğini de yaptı. Sosyal belediyecilik gereği yapılan çalışmalar kapsamında Demans rahatsızlığı bulunan Şefika Teyze düzenli aralıklarla evinde ziyaret edilecek.

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