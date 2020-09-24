Akçakoca´da tekneler palamutla doldu

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Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, palamutla döndü. Tekneler palamutla dolarken, tezgahta balığın fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Karadeniz´de palamut bolluğu yaşanıyor. Çevre illerden 45´e yakın tekne Akçakoca´ya gelirken, balıkçılar kasalar dolusu palamutla döndü. Akçakoca´da balıkçı barınağına gelen teknelerde kasalara konulan palamutlar kamyonlara yüklenerek Türkiye´nin dört bir yanına gönderildi. Yaşanan palamut bolluğu ile birlikte tezgahta palamudun tanesi 10 liradan satıldı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2020-09-24 12:08:18



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