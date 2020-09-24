Kaymakam köy ziyaretlerini sürdürüyor

– Göreve atanması ile birlikte Kaynaşlı’yı tanımak için ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, Tavak ve Çamoluk köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynaşlı Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa İkbal Ekşi, Kaynaşlı’yı tanıma çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan Mahalle ziyaretleri bir yandan da köy ziyaretleri yapan Kaymakam Mustafa İkbal Ekşi, bazı zamanlarda ise ilçede Korona virüs denetimlerine çıkıyor. Kaymakam Ekşi son olarak Tavak ve Çamoluk köylerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Köy muhtarlarında köyler hakkında bilgiler alan Kaymakam Ekşi, vatandaşların da sorunlarını bizzat dinledi.

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