Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

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Düzce Valisi Cevdet Atay Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Atay, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Ceneviz Kalesi yolunda yapımına devam edilen 1,3 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Atay, asfaltlama ve altyapı çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Atay‘a Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti.

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