Polisin şüphelendiği otomobilden uyuşturucu madde çıktı

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Otomobil içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada Yeni Mahalle’de otomobilin olağan dışı seyrettiğini fark ettiler. Durdurulan otomobil içinde bulunan şahısların K. A. ile H. A. olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 25 gram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki şahıs göz altına alınırken Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.

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