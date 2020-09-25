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Ormanda kestane toplarken uçuruma yuvarlandı

DHA

Ormanda kestane toplarken uçuruma yuvarlandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, kestane toplamaya gittiği ormanda uçuruma yuvarlanan Turan Atmaca (53), jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkeze bağlı Kavakbıçkı köyü Basılan Yatak mevkisinde meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Turan Atmaca, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Atmaca olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden yukarı taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Turan Atmaca tedaviye alındı. Atmaca´nın eşi Hatice Atmaca, "Uçurumdan düştü. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-25 16:29:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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