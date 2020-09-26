Veliler ile birebir görüşme yapıldı

– Korona virüs salgını sonrasında öğrencilerine uzaktan eğitim veren Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, veliler ile öğrencilerin akademik durumu ve psikososyal durumu ile ilgili birebir görüşme gerçekleştirdi.

Mart ayından itibaren 20192020 eğitim öğretim döneminin kalan kısımlarını uzaktan eğitim modeli ile tamamlayan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, öğrencilerin velileri ile okulda 20202021 eğitim öğretim dönemi öncesinde toplantı yaptı. Online olarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik durumu ile psikososyal durumlarını velilerle görüşen okul öğretmenleri, velilerle daha sonra bire bir görüşme sağlayarak öğrencileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.