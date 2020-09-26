Yaban keçileri foto kapanlara takıldı Keçilerin birbirleri ile oyun oynaması dikkat çekti

– Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal yaşam alanlarında ki hayvanların gelişimi için Türkiye’nin dört bir yanına yerleştirdiği foto kapanlarla bu sefer yaban keçilerini görüntüledi. Görüntülerde Keçilerin birbirleri ile oyun oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Yaban keçisi yada bilinen diğer adı ile dağ keçileri, Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan bir keçi türü. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerin sıralandığı Hassas türler kategorisinde yer alan Yaban Keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün foto kapanlarına takıldı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan foto kapanlardan alınan görüntülerde, ormanlık alan üzerinde gezinen yaban keçileri görülüyor. Daha sonra görüntülerin ikinci bölümünde ise dağ keçilerinin yavruları kayalıkların üzerinde oynarken, büyük olanlar ise boynuzları ile birbirlerini iteklemesi görülüyor.

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