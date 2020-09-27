Lojman yakınındaki orman yangınına polisler de müdahale etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, kuru otların tutuşması sonucu ormana sıçrayan yangın, yakındaki lojmanda kalan polisler ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bölgesinde çıktı. Kuru otların tutuşması sonucu ormanlık alana sıçrayan alevler yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi bölgenin yakınındaki polis lojmanlarında oturan polis memurları yaptı. Polis memurları itfaiye gelene kadar çeşme hortumlarıyla alevlere su tutarken, yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-09-27 17:34:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.