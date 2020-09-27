Düzce’de orman yangınına müdahale sürüyor

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– Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe köyü Dirgine bölgesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda arasöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe köyünde çıkan orman yangınına Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 hektarlık alan içerisinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yangının büyümemesi içinde Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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