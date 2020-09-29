Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Düzce'de bisiklet turu düzenlendi.15 Kilometre pedal çevirdiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Daşbaş, Bisiklet İl Temsilcisi Selim Cicü ile sporcular bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, tüm vatandaşların sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hafta boyu sürecek etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Yazıcı, "Herkes İçin Spor Federasyonu ve Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı 7'den 70'e her yaş grubundaki insanları spora teşvik etmek. Bizim de amacımız şehrimizde kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla herkesin profesyonel olarak yapmasalar da yaşamlarının bir yerinde sporla iç içe olmalarını sağlamak" dedi.

Bisikletlerle yaklaşık 15 kilometre kat eden katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ana binasına kadar pedal çevirdi.

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