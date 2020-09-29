Düzce’de Oryantiring yarışması düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de Oryantiring yarışması düzenlendi

İHA

Düzce’de Oryantiring yarışması düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Konuralp’te Oryantiring yarışması düzenlendi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Oryantiring İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Avrupa Spor Haftası” Oryantiring yarışması Konuralp’te yapıldı. Müsabakalara 22 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda Genç Erkeklerde Sadık Seydoğlu birinci, Kadir Küçük ikinci, Altan Enes Ersoy üçüncü, genç kızlarda Selin Koç birinci, Bahar Yılmaz ikinci, Damla Barutçu üçüncü, yıldız erkeklerde Güven Alp Şimşek birinci, Batuhan Yıldız ikinci, Esat Esen üçüncü, yıldız kızlarda ise Elif Yiğit birinci, Zülal Azra Altıok ikinci, Yüsra Canbaz üçüncü oldu.
Oryantiring yarışması sonunda dereceye giren sporculara ödülllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Oryantiring İl Temsilcisi Hakan Çetin takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce’de bağımlılıkla mücadele güçlendirilecek
YEREL HABERLER Düzce’de bağımlılıkla mücadele güçlendirilecek
Konuralp princi hasat edilmeye başladı Çiftçiler mahsulden memnun
YEREL HABERLER Konuralp princi hasat edilmeye başladı Çiftçiler ...
OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER OSB ile Düzce Üniversitesi arasında protokol ...
“BELMEK” eğitimcilerine iletişim eğitimi
YEREL HABERLER “BELMEK” eğitimcilerine iletişim eğitimi
Düzce'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Düzce'de motosiklet sürücülerine ceza yağdı
Düzce’de bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Düzce’de bisiklet turu düzenlendi
Düzce'nin Konuralp pirincinde hasat zamanı
YEREL HABERLER Düzce'nin Konuralp pirincinde hasat zamanı
Düzce fosseptik çukurlarından kurtarıyor 2 bin metre kolektör hattı döşendi
YEREL HABERLER Düzce fosseptik çukurlarından kurtarıyor 2 bin metre ...
Fırtına uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Fırtına uyarısı yapıldı
EBA destek noktalarında öğrencilere eğitim desteği devam ediyor
YEREL HABERLER EBA destek noktalarında öğrencilere eğitim desteği ...
Düzce'de Nüfus Müdürlüğü hizmeti eve taşıdı
YEREL HABERLER Düzce'de Nüfus Müdürlüğü hizmeti eve taşıdı
Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri reklam panolarını kaldırıldı
Karadeniz’de ava çıkan balıkçılara yunuslar eşlik etti Tekne önündeki yunusların görsel şovunu balıkçılar böyle görüntüledi Balıkçı teknesiyle yarışan yunusların görüntüsü balıkçıları mest etti
YEREL HABERLER Karadeniz’de ava çıkan balıkçılara yunuslar eşlik ...
Kızılay’dan öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Kızılay’dan öğrencilere kırtasiye yardımı
En yüksek sıcaklık Düzce’de ölçüldü
YEREL HABERLER En yüksek sıcaklık Düzce’de ölçüldü
Asarsuyu deresinde son inceleme yapıldı
YEREL HABERLER Asarsuyu deresinde son inceleme yapıldı
Başkan Özlü Millet bahçesinde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü Millet bahçesinde yapılan çalışmaları ...
Düzce’de modern sanayi sitesi yapımına başlanıyor
YEREL HABERLER Düzce’de modern sanayi sitesi yapımına başlanıyor
Derbi öncesi tribünde pankart açıldı
YEREL HABERLER Derbi öncesi tribünde pankart açıldı
Düzce'de ki çöp ayrıştırma tesisi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Düzce'de ki çöp ayrıştırma tesisi hızla yükseliyor
Kaynaşlı’da aile parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da aile parkı hizmete açıldı
Düzce'de orman yangını 12 saatte kontrol altına alındı 5 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Düzce'de orman yangını 12 saatte kontrol altına ...
Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı
YEREL HABERLER Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı
Kanala düşen buzağı itfaiye ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldı Düştüğü kanalda korkuya kapılan buzağıyı sakinleştirmek kolay olmadı
YEREL HABERLER Kanala düşen buzağı itfaiye ve vatandaşların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X