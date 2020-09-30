– Düzce Belediyesi şirketlerinden birisi olan BelKA insan Kaynakları AŞ, Düzce TSO ve İşkur ortaklığında kurulan Düzce İş Kulübünde eğitim seminerleri devam ediyor.

Düzce’de işsizlik sorununa çözüm olması açısından kurulan Düzce İş Kulübü eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Düzce Belediyesi şirketlerinden birisi olan BelKA insan Kaynakları AŞ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile İşkur işbirliği ile kurulan Düzce İş Kulübü’nün eğitimleri yapılıyor. Eğitimler kapsamında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temel görevleri hakkında bilgiler verildi.

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