Eski bakan merhum Avni Akyol unutulmadı

Düzce’de, her yıl ismini taşıyan okulun öğrencileri ile kabri başında anılan eski Milli Eğitim ve Turizm Bakanı Avni Akyol korona virüs tedbirleri çerçevesinde okullar açılmayınca İl Milli Eğitim Müdürü ve sevenleri tarafından anıldı.

Eski Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik ve spor bakanı Avni Akyol vefatının 21. yılında kabri başında sevenleri tarafından dualarla anıldı. Geçtiğimiz yıllarda ismini taşıyan Avni Akyol İlk ve Ortaokul öğrencilerinin de katılımıyla yapılan anma programı bu yıl pandemi nedeniyle okullar açılmayınca sevenleri tarafından yapıldı. Avni Akyol’un şehir mezarlığındaki kabri başında yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Avni Akyol İlkokulu Müdürü Tanju Uraslu, Akyol ailesinin aile dostları ve sevenleri katıldı. Kuranı kerim ile başlayan anma programının sonunda ise merhum bakan Avni Akyol ve şehitler için dua edildi.

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