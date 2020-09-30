Düzce'de evdeki kokudan zehirlenen 5 kişilik aile tedaviye alındı Evdeki konunun nedeni araştırılıyor

– Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 5 kişi evde oldukları sırada kaynağı bilinmeyen bir koku nedeniyle zehirlenerek mide bulantısı şikayeti ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Alının bilgilere göre olay Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sebebi bilinmeyen bir kokudan dolayı aynı evde bulunan Selami Kılıç (65), Meliha Kılıç (61), Meryem Kars (47), Hasret Karamahmutoğlu (24) ve Kadir İbrahim Sak (11) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti ile sağlık ekiplerini aradılar. Olay yerin gelen sağlık ekipleri zehirlenen 5 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zehirlenenlerin durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

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Zehirlenmenin meydana geldiği ev polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yerine gelen doğalgaz ekipleri gaz kaçağına karşı ölçüm yaptılar. Ekipler, doğalgazdan kaynaklı bir zehirlenme olmadığı tespit edilirken kokunun nedeni ise araştırılıyor.

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