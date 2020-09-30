Vali Atay, Güzeldere Şelalesi yolunda ki çalışmaları inceledi

– Düzce İl Özel idaresi tarafından yapımı devam eden Güzeldere Şelalesi alternatif yolunda yol genişletme çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet denetlemelerde bulundu.

Düzce’nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi için alternatif yol olarak bilinen toptepe yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol genişletme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar da epey yol kat eden ekipleri Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet denetledi. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen’den yolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Atay, çalışmaların tamamlanarak 2021 bahar ayında hizmete açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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