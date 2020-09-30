Rektör Çakar'dan TEKNOFEST birincilerine özel tebrik

– Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasında çevre ve enerji teknolojileri alanında birinci olan Düzce Üniversitesi Çevre takımını Rektörlük Çalıştay Salonun’da ağırlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney ile Çevre takımımı üyeleri, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri; Hakkı Erdoğan ve Kübra Gökmen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan’ın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü’yü de ziyaret ederek, gerçekleştirdikleri projeyi ve TEKNOFEST deneyimlerini anlattı. 21 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının düzenlediği TEKNOFEST’te birinci olan Düzce Üniversitesi Çevre takımı; en önemli doğal kaynaklarımızdan biri olan ve sürekli azalmakta olan suyun toplu konutlarda geri kullanımını amaçlayan bir proje tasarladı. Düzce Üniversitesi Çevre takımı, tasarladığı “Güneş Enerjisi İle Çalışan Eketroflotokoagülasyon Prosesi İle Toplu Konutlardan Kaynaklanan Evsel Gri Suyun Arıtımı ve Geri Kazanımı” başlıklı projesi ile evlerde, banyo, mutfak ve makine gibi alanlardan oluşan atık suyun yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak arıtımı ve geri kazanılması sağlanacak.

Öğrencilerin gösterdiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, uluslararası alanda düzenlenen TEKNOFEST’in gençlerin akademik bilgilerini teknolojiye dönüştürme fırsatı veren büyük ve ülkemizin geleceği adına önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi. Bu tür yarışmaların öğrenciler için bir fırsat olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Çevre takımına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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