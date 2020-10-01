Başkan yardımcısı gençlik çalıştayına katıldı

– Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimlerde Gençlik Modellemesi programına katıldı.

Gençlerin yerel yönetimlerde yer alması ve yerel yönetimlerin gençlerle ilgili çalışmaları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’da program düzenledi. Yerel yöneticilerin katıldığı etkinliğe Düzce Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer katılım sağladı. Ankara’da düzenlenen programda gençlerle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan Tuncer, programdan aldığı fikirleri Düzce’de uygulamaya konulması için çalışmalar yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.