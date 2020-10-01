Milli Eğitim Müdürü Yiğit, minik öğrencilerle tek tek ilgileniyor

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, merkezde eğitim veren okulları tek tek ziyaret ediyor.

Pandemi dolayısıyla belli sınıflarda yüz yüze eğitimin sürdüğü okulları inceleyen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrenciler ile de yakından ilgileniyor. Hamidiye Şehit Özgür Işık, İrfan Öztürk, Pakmaya, Azmimilli, Çevrem ve Çamköy İlkokullarını ziyaret eden Yiğit, yüz yüze eğitime başlayan minik öğrenciler ile sınıflarında bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yiğit ayrıca okul bahçelerinde temassız oyunlar oynayan öğrencilerin oyunlarına katıldı.

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