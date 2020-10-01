3 tanesi 10 liradan satılan palamutu almak için tezgaha koştular Düzceli balıkçının kampanyası tezgah önünde kuyruklar oluşturdu Kampanyalı satılan palamutlar kısa sürede tükendi

Düzce’de bir balıkçının yaptığı kampanya ile 3 tanesi 10 liraya satılmaya başlanılan palamutlardan satın almak isteyen vatandaşlar, balık tezgahı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni av sezonunda umdukları bereketi palamut ile yakalayan Düzceli balıkçıların yaptığı kampanyaya vatandaşlar akın etti. Düzce'de balıkçılık yapan Murat Kileci adlı esnafın, tezgahında 3 palamutu 10 liraya sattığını duyan vatandaşlar tezgaha akın etti. Palamutlardan almak isteyen vatandaşlar, balık tezgahı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda hamsi balığında yine aynı kampanyayı başlatarak balık fiyatlarını düşürdüğünü ifade eden Kileci, bu seneki kampanyaya da ilginin yoğun olduğunu söyledi. Kileci kampanya kapsamında tezgaha koyulan palamutlar ise vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.



“3 tanesini 10 liradan satıyoruz”

Vatandaşların ucuza balık tüketebilmesi için düşük karla palamut sattıklarını belirten Murat Kileci; “Balığı ucuza alıp ucuza satmaya çalışıyoruz. Bugün denk geldi ve bir parti balık aldık limandan. Vatandaş yesin diye az karla çok balık satmaya uğraşıyoruz. Dışarıda palamudun tanesini 112,5 liradan satanlar var. Biz şu anda 3 tanesini 10 liradan satıyoruz. Vatandaş çok yoğun ilgi gösterdi. Daha akşama kalmadan tezgahtaki balıklarımız bitmek üzere” diye konuştu.



“Hamsi fiyatları düşmez”

Bu sene gözde balığın palamut olduğunu ifade eden Kileci, hamsi fiyatlarının 20 liradan aşağıya düşmesinin zor olduğunu söyledi. Murat Kileci, “Bu sene hamsi az. Karadeniz hamsisinin de olacağını zannetmiyorum. Palamut çok çünkü. Olsa bile öyle kamyon kamyon hamsi gelmez. Normal fiyatlarda seyreder. Benim tahminimce hamsi fiyatları 20 liradan aşağı düşmez. Düşse bile 1520 lira arasında seyreder. Yine de erken konuşmayıp Kasım ayını beklemek lazım.



Balık almak isteyenler kuyruk oluşturdu

10 Liralık palamut için balıkçıya koşan ve fiyatların uygun olduğunu söyleyen Fazıl Sayar ise, “Balık fiyatları daha önceden pahalıydı ama şimdi iyi. Köyde de satıyorlar ama 3 tanesini 30 liraya almıştım. Ama fiyatlar burada uygun. Ben bugün 3 tane palamudu 10 liraya aldım” dedi.

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