Başkan Yanmaz, itfaiyecileri unutmadı

Akçakoca Belediye Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İtfaiyecilik Haftası nedeni ile İtfaiye çalışanları ile bir araya geldi.

İtfaiye personelini ziyaret ederek İtfaiyecilik Haftasını kutlayan Akçakoca Belediye Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Köklü mesleklerden olan itfaiyecilik, en çaresiz kalınan anlarda yardım eli olması bakımından kutsal meslekler arasındaki yerini korumaktadır. Tüm canlıların ateşten kaçtığı sırada itfaiyecilerin kendilerini ateşe atıyor. 24 saat halkın emrinde olan itfaiye çalışanları büyük ve önemli bir görevi yerine getirmektedir. İtfaiye çalışanları, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup, onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası’nı kutlar, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.

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