Düzce’de bebeklerine kavuşan ailelere hediye dağıtılacak

– Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yeni başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile yeni doğum yapan annelere hediye verilecek.

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan proje, yeni doğum yapan anneleri mutlu edecek. Düzce Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesini kapsamında sorumluluk bölgesi olan 56 mahallede ikamet eden bebek sahibi tüm ailelere hediyeler vererek sevinçlerine ortak olacak. Yeni bebek sahibi olan aileler, anne ve bebek kimlik kartı ile birlikte ilk hediyelerini Düzce Belediyesi Bahçeşehir Ek hizmet binasında bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’den alabilecek.

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